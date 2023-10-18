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17:55, 18 октября 2023Россия

В российском регионе пожарный автомобиль влетел в маршрутку и попал на видео

ДТП с участием пожарной машины и маршрутки в Калужской области попало на видео

В Калужской области пожарная машина влетела в пассажирскую маршрутку на перекрестке. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

ДТП произошло на 105-м километре Киевского шоссе. На кадрах видно, как микроавтобус выскакивает на перекресток, после чего в него врезается пожарный автомобиль, который ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

По данным канала, автомобиль МЧС направлялся в Калугу на вызов. В результате аварии пострадали шесть человек — пятеро взрослых и девятилетняя девочка. Их отвезли в больницу на осмотр.

Ранее в Астрахани пассажирская «Газель» ночью врезалась в жилой дом на улице Богдана Хмельницкого. Пострадал водитель — его доставили в больницу с различными травмами.

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    Никита Абрамов
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