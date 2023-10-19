Байден призвал Израиль не допустить ошибок США после трагедии 11 сентября

FT: Байден призвал Израиль не допустить ошибок США после 11 сентября 2001 года

Американский лидер Джо Байден призвал израильтян не поддаваться гневу и ярости, чтобы не допустить ошибок США после терактов 11 сентября 2001 года. Его цитирует газета The Financial Times (FT).

«После 11 сентября 2001 года мы были в ярости в Соединенных Штатах. Тогда мы искали справедливости и тоже совершали ошибки», — сказал хозяин Белого дома.

Байден, выступая на пресс-конференции по итогам официального визита в Израиль, предупредил, что проведение наземной операции в секторе Газа может привести к высоким потерям среди гражданского населения и еще больше обострить палестино-израильский конфликт.

«Пока вы чувствуете ярость, не поддавайтесь ей», — резюмировал президент США.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле.