Россиянам назвали лучшие города для заработка на жилье

Выгоднее всего покупать квартиры для сдачи в аренду в Астрахани и Махачкале

Выгоднее всего покупать на вторичном рынке квартиры для сдачи в аренду оказалось в Астрахани. Лучшие города России для заработка на жилье назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, доходность от сдачи квартир в Астрахани в среднем составляет восемь процентов годовых, а окупаемость — 12,5 года. Хорошие показатели также отметили в Махачкале и Нижнем Тагиле. В этих городах доходность почти восемь процентов, а окупаемость — 13,2 года.

Выгодными для заработка на аренде также назвали Мурманск (7,2 процента и 13,8 года), Краснодар (6,8 процента и 14,7 года) и Томске (6,7 процента и 14,8 года).

«Из-за заоблачных цен продажи недвижимости самым низкодоходным городом является Москва — там от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6 процента годовых, а окупаться столичная квартира будет больше 27 лет», — рассказали в «Мире квартир».

Невыгодно покупать квартиру для сдачи в аренду также в Севастополе (4,1 процента и 24,2 года), Белгороде (4,3 процента и 23,4 года), Брянске (4,4 процента и 22,6 года), Курске (4,5 процента и 22,4 года), Пензе (4,6 процента и 21,9 года).

В целом по России доходность от сдачи квартиры в аренду достигает 5,5 процента, а окупаемость — 18,3 года.

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