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11:17, 17 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках инвестиций в недвижимость

Россиян предупредили о риске прогадать с объектом недвижимости для инвестиций

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Начинающие инвесторы в недвижимость могут прогадать с выбором объекта для вложений, если тщательно не изучат рынок. О рисках заработка на жилье россиян предупредили эксперты агентства недвижимости Homeapp, пишут «Известия».

«Инвестирование всегда сопряжено с рисками. Если заранее детально не изучить экономическую и демографическую ситуацию в стране, городе и районе, в котором планируется приобрести объект — есть большой риск, что недвижимость не будет расти в цене и приносить ожидаемый доход», — предостерегли специалисты.

При покупке жилья на стадии строительства существует опасность заморозки стройки, добавили эксперты. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно выбирать только аккредитованных и проверенных застройщиков, подчеркнули в Homeapp. Cнизить риски также помогут эскроу-счета — они открываются для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком.

Кроме того, следует обращаться к проверенным юристам и требовать при заключении договора гарантию безопасной сделки, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Ранее россиян предупредили о новых рисках ипотечных кредитов на новостройки — стоимость таких квартир может оказаться необоснованно завышенной. Так, при покупке новостройки владельца ждет комфортная ставка по ипотеке, но если он пожелает быстро продать жилье, то придется делать это в убыток.

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    Нина Ташевская
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