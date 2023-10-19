Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» объявлен в международный розыск за хищения

Подозреваемый в хищениях экс-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков, который подозревается в хищении свыше 600 миллионов рублей, объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания мужчины на территории России или его экстрадиции. По данным издания, Мешков уехал из страны.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» было возбуждено в начале 2019 года. По версии прокуратуры, он вместе с другими фигурантами похитил 600 миллионов рублей из выделенных 3,2 миллиардов рублей бюджетных средств на исполнение гособоронзаказа.