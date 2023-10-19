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15:09, 19 октября 2023Экономика

Экономике Китая предрекли триллионные потери

S&P Global: банки КНР могут потерять 2,2 триллиона юаней из-за долгового кризиса

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / Globallookpress.com

Региональные банки Китая могут потерять капитал в размере 2,2 триллиона юаней, или 301 миллиарда долларов, из-за усиления долгового кризиса в секторе муниципальных органов власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков американского рейтингового агентства S & P Global Ratings.

К концу 2022 года суммарные активы всех региональных китайских банков оценивались примерно в 15,6 триллиона долларов. При негативном сценарии с серьезными проблемами при покрытии своих долговых обязательств могут столкнуться около 20 процентов местных финорганизаций. При усугублении кризиса их коэффициент достаточности капитала, отражающий способность покрыть финансовые потери за счет собственных средств, может опуститься ниже нормативных восьми процентов. В этом случае подобным банкам потребуется рекапитализация, предупредил аналитик S&P Майкл Хуан.

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Суммарный размер долговых обязательств региональных органов власти в Китае к настоящему времени оценивается в девять триллионов долларов. На фоне усиления кризиса финансовые регуляторы КНР призвали банки и крупнейших кредиторов выдавать новые займы для покрытия офшорных долгов муниципалитетов. Рекомендации дали после того, как местные финансовые организации попросили продлить сроки погашения обязательств. Подобная реструктуризация долга, по мнению Хуана, может негативным образом отразиться на региональных кредиторах.

В начале сентября аналитики европейского рейтингового агентства Scope Ratings предрекли рекордный рост государственного долга Китая. Согласно их ожиданиям, суммарные объемы обязательств азиатской страны к 2027 году могут превысить 100 процентов ВВП. Для сравнения, в 2010-м госдолг составлял лишь 34 процента от ВВП. На ухудшение динамики может повлиять ряд факторов, включая сохраняющийся кризис на китайском рынке недвижимости.

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    Анатолий Акулов
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