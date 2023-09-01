Госдолгу Китая предсказали рекордный рост

Scope: госдолг Китая превысит ВВП к 2027 году

Размер суверенного долга Китая превысит 100 процентов ВВП к 2027 году, предсказывается в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings.

С учетом того, что в 2010 году госдолг составлял только 34 процента от ВВП, к 2019 году отношение выросло до 60 процентов, а на фоне мер финансового стимулирования во время пандемии составило уже 77 процентов, эксперты, учитывая замедление темпа реформ, посчитали логичным, что несколько лет показатель составит рекордные 100 процентов.

Такой прогноз специалисты агентства сделали, в том числе, с учетом высокого риска выбора властями КНР неверной финансовой политики в обстоятельствах демографических проблем (население страны в 2022 году сократилось впервые более чем за 60 лет) и напряженной ситуации в секторе недвижимости.

Ранее один из крупнейших китайских застройщиков Country Garden отчитался о рекордных убытках в первом полугодии 2023 года в размере семи миллиардов долларов и не исключил, что может утратить возможность исполнять свои обязательства и продолжать деятельность. В августе власти страны приостановили публикацию данных о молодежной безработице спустя месяц после того, как показатель достиг рекордно высокого уровня.