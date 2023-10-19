69-я параллель
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19:02, 19 октября 202369-я параллель

Эвакуацию фуры с российской трассы в свете северного сияния сняли на видео

Попавшую в аварию под Мурманском фуру эвакуировали в свете северного сияния

Попавшую в аварию под Мурманском фуру эвакуировали в свете северного сияния. Работу дальнобойщика на российской трассе сняли на видео, его публикует портал «Север Пост».

На выложенных кадрах видно, что многотонный грузовик после ДТП скатился в кювет, однако водителю удается вытащить фуру, и после — эвакуировать ее. Все это время над грузовиком светит яркое зеленое полярное сияние.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле.

Ранее российский ученый назвал причину частого появления этого атмосферного явления.

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      Марк Леонов
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