Эвакуацию фуры с российской трассы в свете северного сияния сняли на видео
Попавшую в аварию под Мурманском фуру эвакуировали в свете северного сияния
Попавшую в аварию под Мурманском фуру эвакуировали в свете северного сияния. Работу дальнобойщика на российской трассе сняли на видео, его публикует портал «Север Пост».
На выложенных кадрах видно, что многотонный грузовик после ДТП скатился в кювет, однако водителю удается вытащить фуру, и после — эвакуировать ее. Все это время над грузовиком светит яркое зеленое полярное сияние.
Северное сияние — свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле.
Ранее российский ученый назвал причину частого появления этого атмосферного явления.