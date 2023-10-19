ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии по факту поджога на железной дороге

ФСБ возбудила уголовное дело по факту поджога релейного шкафа под Смоленском

Сотрудники ФСБ в Смоленской области возбудили уголовное дело о диверсии в отношении двоих местных жителей, устроивших поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Задержанных обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, 22-летние местные жители устроили поджог на перегоне Сафоново — Милохово в Смоленской области ночью 17 октября. В результате возгорания релейного шкафа шесть пассажирских поездов проследовали по маршруту с отставанием от графика. Подозреваемых задержали на следующий день сотрудники ФСБ. Как установили в ведомстве, фигуранты совершили поджог релейного шкафа по заданию неустановленного лица из мессенджера за денежное вознаграждение.