ФСБ задержала в Запорожье диверсанта за подготовку подрыва военной колонны

ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке диверсии в Запорожье

ФСБ показала на видео задержание подозреваемого в подготовке диверсии в Запорожской области. Ролик в четверг, 19 октября, публикует группа «Главное в Мелитополе» во «ВКонтакте».

На кадрах, российские силовики в камуфляже останавливают легковой автомобиль, из которого вытаскивают подозреваемого и укладывают его лицом в землю. Пока один держит задержанного под прицелом пистолета, второй надевает на запястья наручники. Далее видно, как сотрудники российских правоохранительных органов проводят обыск по месту жительства подозреваемого и досматривают его автомобиль.

У диверсанта нашли 18 минометных снарядов калибра 82 миллиметра, 1 минометный снаряд калибром 120 миллиметров, взрывчатое вещество массой 0.3 килограмма, а также детонаторы.