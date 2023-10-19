Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 19 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в Запорожье диверсанта за подготовку подрыва военной колонны

ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке диверсии в Запорожье

ФСБ показала на видео задержание подозреваемого в подготовке диверсии в Запорожской области. Ролик в четверг, 19 октября, публикует группа «Главное в Мелитополе» во «ВКонтакте».

На кадрах, российские силовики в камуфляже останавливают легковой автомобиль, из которого вытаскивают подозреваемого и укладывают его лицом в землю. Пока один держит задержанного под прицелом пистолета, второй надевает на запястья наручники. Далее видно, как сотрудники российских правоохранительных органов проводят обыск по месту жительства подозреваемого и досматривают его автомобиль.

У диверсанта нашли 18 минометных снарядов калибра 82 миллиметра, 1 минометный снаряд калибром 120 миллиметров, взрывчатое вещество массой 0.3 килограмма, а также детонаторы.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Блокировку сделок с жильем для россиян в Финляндии объяснили

    ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах со стороны Ливана

    В квартире россиянина выросли грибы

    Заказавший киллерам русскую жену гражданин Египта предстанет перед судом

    Парикмахер назвала главные ошибки при мытье головы

    Бравшая серебро Олимпиады спортсменка объяснила уход из сборной России

    В России рассказали о запасах нефти

    Названы главные задачи российских корветов «Стерегущий»

    Россиянам перечислили требующие срочного обращения к врачу симптомы

    Грета Тунберг после ареста вышла на новый митинг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости