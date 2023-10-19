Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 19 октября 2023Россия

Госдума одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

ГД одобрила законопроект о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Поправки были приняты в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях России, которые предусматривают наказание за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно поправкам, за публикацию фейков о добровольцах Росгвардии нарушителям может грозить штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, исправительные работы сроком о года, принудительные — до трех лет. В случае тяжких последствий максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о перехвате двух украинских переоборудованных ракет С-200

    Тренер сборной Кении ответил назвавшему футболистов команды дровами Быстрову

    Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

    Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

    На Украине назвали ожидаемые сроки получения F-16

    В Дании рассказали о секретных планах по конфликту на Украине

    На Украине сообщили о новом способе борьбы с уклонистами

    Легендарные «Кресты» продадут

    Президент Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным

    Таксист обстрелял москвича в ответ на замечание о громкой музыке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости