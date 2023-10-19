Госдума одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

ГД одобрила законопроект о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Поправки были приняты в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях России, которые предусматривают наказание за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно поправкам, за публикацию фейков о добровольцах Росгвардии нарушителям может грозить штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, исправительные работы сроком о года, принудительные — до трех лет. В случае тяжких последствий максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.