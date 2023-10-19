США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

Ас-Сиси и Байден договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на долговременной основе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию ас-Сиси.

Стороны собираются координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. «Договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан.