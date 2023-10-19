Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 19 октября 2023Мир

США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

Ас-Сиси и Байден договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

Фото: Majdi Fathi / Globallookpress.com

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на долговременной основе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию ас-Сиси.

Стороны собираются координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. «Договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие против кровопролития в секторе Газа активисты ворвались в Капитолий. Полиция США арестовала 500 человек

    На Голанских высотах прогремел взрыв

    В Латвии решили снести памятник советскому академику Келдышу

    Стало известно об унижении Байдена на Ближнем Востоке

    ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ около Новомихайловки

    Европейские законы вынудили украинских беженцев расставаться с питомцами

    Девушка отменила свадьбу из-за одного требования будущей свекрови

    В Лондоне решили избавиться от дома лидера Sex Pistols

    США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

    Лавров заявил о новых отношениях с КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости