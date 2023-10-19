Татуировщик снова отрезал себе пальцы на руках ради сходства с Сатаной

Татуировщик из Бразилии удалил два пальца на правой руке ради сходства с Сатаной

Татуировщик из бразильского штата Сан-Паулу Микель Фаро ду Праддо, называющий себя «Человеком-Сатаной», удалил мизинец и часть безымянного пальца на правой руке. Об этом сообщает Daily Mail.

Праддо известен тем, что сделал очень много бодимодификаций — пластических операций, татуировок и проколов — ради сходства с Сатаной. Его цель — прославиться и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как можно в большем числе номинаций, связанных с изменениями тела.

За годы трансформаций мужчина удалил себе ушные раковины, соски, часть пальцев на руках и кончик носа. Кроме того, он покрыл все тело татуировками, вживил в череп 33 рога, вставил несколько стальных пластин под кожу на лбу и серебряные клыки в рот. В 2022 году он отрезал безымянный палец на левой руке, чтобы ладонь стала больше похожа на лапу. 85 процентов его тела покрыто татуировками, в том числе и глазные яблоки.

Праддо признался, что переживал, не скажется ли удаление пальцев на правой руке на его работе татуировщиком. Хотя поначалу после операции ему действительно было непросто, он достаточно быстро вернулся к работе. Праддо до сих пор страдает от фантомных болей, но при этом очень доволен очередным преображением.

Татуировщик женат уже десять лет. Его жена Кэрол Праддо, которую прозвали в интернете «Женщина-демон», тоже увлекается бодимодификациями и сама помогает мужу менять внешность.

Ранее сообщалось, что жительница США совершила десятки пластических операций и избавилась от носа, чтобы стать похожей на бесполого дракона. Она также призналась, что обожает злого волшебника Волан-де-Морта из фильмов о «Гарри Поттере» и хотела бы выглядеть как он, а также стать его женой.