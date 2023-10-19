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17:10, 19 октября 2023Среда обитания

Канделаки высказалась о возможной смене профессии

Тина Канделаки рассказала, что занялась бы стройкой, если бы не стала популярной

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки высказалась на тему смены профессии. Своими мыслями на этот счет она поделилась с изданием «7Дней».

Медиаменеджер ответила на комментарий о том, что ее сложно представить домохозяйкой. Канделаки предположила, что из нее вряд ли бы получилась хорошая хранительница очага. «Наверное, я бы занялась стройкой. Это, скорее всего, было бы плохо, потому что архитектура не самая сильная моя сторона. Но я бы все равно занялась», — назвала свою возможную профессию телеведущая.

Канделаки также рассказала, что она не готовит себе еду, так как у нее есть личный повар.

Ранее актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», сообщила, что у нее есть собственные огород и ферма, на которых она работает. Артистка добавила, что занятия на огороде и ферме — ее увлечение, которое при этом помогает заботиться о семье.

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    Полина Кислицына
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