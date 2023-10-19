Лукашенко уволил двух белорусских послов

Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии на Украине и в Эстонии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности двух послов республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что подписанными 19 октября указами он уволил с должности посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола и главу диппредставительства республики в Эстонии Вячеслава Качанова.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует прекратить действие соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе.