Марочко: действия ВСУ не имеют тактических оснований

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Слова эксперта приводит URA.RU.

По мнению Марочко, поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, так как сейчас оно больше напоминает последние попытки «добиться того, чего они хотели». Эксперт отметил, что в тактике ВСУ не прослеживается каких-то определенных. «Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу», — резюмировал Марочко.