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23:18, 19 октября 2023Бывший СССР

Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях украинских военных

Марочко: действия ВСУ не имеют тактических оснований

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Слова эксперта приводит URA.RU.

По мнению Марочко, поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, так как сейчас оно больше напоминает последние попытки «добиться того, чего они хотели». Эксперт отметил, что в тактике ВСУ не прослеживается каких-то определенных. «Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу», — резюмировал Марочко.

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