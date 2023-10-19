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09:27, 19 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении колонны ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВС России уничтожили колонну ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия уничтожила колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества на каснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Ночью Вооруженных сил (ВС) России обнаружили выдвижение с помощью аэроразведки. Ударный беспилотник нанес огневое поражение и уничтожил ведущую машину — бронетранспортер (БТР).

Марочко рассказал, что после нанесения удара остальная техника пыталась развернутся. Один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении. «Остальная техника была добита артиллерией ВС РФ», — сообщил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о плановой ротации украинских войск на краснолиманском направлении, на котором «дела у Украины складываются не очень хорошо».

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    Алевтина Запольская
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