Полковник назвал цель ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Полковник Кнутов: ВСУ проводят плановую ротацию на краснолиманском направлении

Ротация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении — плановое мероприятие, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о положении украинских бойцов на этом участке специальной военной операции (СВО).

«Ротация — это нормальная практика, плановое мероприятие. Обычно подразделения три дня-неделю находятся на передовой, потом отходят на вторую линию и отдыхают, а другая группа приходит им на смену. Через какой-то период, например через месяц, подразделения снимаются и отправляются в тыл на переформирование, отдых, а на их место приходит другое подразделение. Временной промежуток зависит от обстановки на поле боя и поставленных задач, такое может происходить и раз в три месяца», — сказал Кнутов, комментируя информацию Марочко.

При этом он подчеркнул, что на краснолиманском направлении «дела у Украины складываются не очень хорошо».

«Именно поэтому в числе новых подразделений мы видим "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), который должен будет играть роль заградотряда на случай, если мобилизованные военнослужащие, которых сейчас процентов 70-80, попытаются сбежать с передовой. "Азов" как раз нужен, чтобы они шли на эти "мясные штурмы"», — заключил полковник запаса.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова», на краснолиманское направление.

