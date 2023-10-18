Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 18 октября 2023Бывший СССР

Полковник назвал цель ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Полковник Кнутов: ВСУ проводят плановую ротацию на краснолиманском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ротация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении — плановое мероприятие, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о положении украинских бойцов на этом участке специальной военной операции (СВО).

«Ротация — это нормальная практика, плановое мероприятие. Обычно подразделения три дня-неделю находятся на передовой, потом отходят на вторую линию и отдыхают, а другая группа приходит им на смену. Через какой-то период, например через месяц, подразделения снимаются и отправляются в тыл на переформирование, отдых, а на их место приходит другое подразделение. Временной промежуток зависит от обстановки на поле боя и поставленных задач, такое может происходить и раз в три месяца», — сказал Кнутов, комментируя информацию Марочко.

При этом он подчеркнул, что на краснолиманском направлении «дела у Украины складываются не очень хорошо».

«Именно поэтому в числе новых подразделений мы видим "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), который должен будет играть роль заградотряда на случай, если мобилизованные военнослужащие, которых сейчас процентов 70-80, попытаются сбежать с передовой. "Азов" как раз нужен, чтобы они шли на эти "мясные штурмы"», — заключил полковник запаса.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова», на краснолиманское направление.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    У участников азербайджанской мафии в Петербурге прошли обыски. Они избивали прохожих и снимали это на видео

    Машина с мигалками переехала лежавшего на дороге мужчину в центре Москвы, спасти его не удалось. Что известно об аварии?

    В Германии заметили необычную деталь в переданных ВСУ ракетах ATACMS

    Кулеба анонсировал международную встречу по Украине в конце октября

    Крупный пожар на строящейся Ледовой арене на Урале попал на видео

    Возлюбленную Тимати уличили в обмане по поводу возраста

    В России остановили выпуск скандальной купюры в 1000 рублей. Как православные активисты добились этого?

    Силовики подсчитали число нападений азербайджанской мафии на россиян

    Лидера азербайджанской мафии объявили в розыск за нападения в Петербурге

    В США заявили о риске эскалации между Москвой и Вашингтоном из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости