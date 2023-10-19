Медведев оценил успех переговоров на Ближнем Востоке при участии США

Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии США обречен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в газете «Известия».

По его словам, характерным примером этому могут служить действия бывшего президента США Дональда Трампа, который в 2017 году распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. «Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию», — оценил он успех диалога.

Медведев считает, что США являются ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной, который длится десятилетие.