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01:29, 19 октября 2023Россия

Медведев оценил успех переговоров на Ближнем Востоке при участии США

Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии США обречен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в газете «Известия».

По его словам, характерным примером этому могут служить действия бывшего президента США Дональда Трампа, который в 2017 году распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. «Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию», — оценил он успех диалога.

Медведев считает, что США являются ключевым игроком в конфликте между Израилем и Палестиной, который длится десятилетие.

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    Марина Совина
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