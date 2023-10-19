Пойманной в Японии «русалке» сделали компьютерную томографию

В США сделали компьютерную томографию чучела фиджийской морской девы

В американском университете Северного Кентукки проанализировали останки так называемой фиджийской морской девы, хранившиеся в Историческом обществе округа Кларк. Об этом сообщает WKRC.

Считается, что «русалку» величиной около метра, якобы пойманную в Японии в конце XIX века, привез в США американский матрос и в 1906 году пожертвовал ее Историческому обществу. В XIX веке подобные чучела часто демонстрировались в кунсткамерах и на ярмарках. Одно из них принадлежало знаменитому американскому шоумену Финеасу Барнуму: по легенде, он купил его за несколько тысяч долларов у моряка, вернувшегося из Японии или Индонезии.

Специалисты считают, что чучела фиджийских морских дев, как правило, были сделаны из сшитых между собой туловищ обезьян, пресмыкающихся и рыб. Радиологи из университета Северного Кентукки решили проверить эту догадку и подвергли одно из них компьютерной томографии.

Если можно увидеть что-то без препарации и нарушения целостности артефакта, то почему бы это не сделать? У нас в университете есть лаборатория, у нас есть компьютерный томограф Джозеф Кресс профессор радиологии университета Северного Кентукки

О результатах анализа пока не сообщается. Предполагается, что их направят экспертам из зоопарка Цинциннати и Ньюпортского аквариума. Они изучат снимки и попытаются определить, каких именно животных использовал таксидермист при изготовлении чучела.

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