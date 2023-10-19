Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:55, 19 октября 2023Из жизни

Пойманной в Японии «русалке» сделали компьютерную томографию

В США сделали компьютерную томографию чучела фиджийской морской девы

Фото: James Spurrier / Wikimedia

В американском университете Северного Кентукки проанализировали останки так называемой фиджийской морской девы, хранившиеся в Историческом обществе округа Кларк. Об этом сообщает WKRC.

Считается, что «русалку» величиной около метра, якобы пойманную в Японии в конце XIX века, привез в США американский матрос и в 1906 году пожертвовал ее Историческому обществу. В XIX веке подобные чучела часто демонстрировались в кунсткамерах и на ярмарках. Одно из них принадлежало знаменитому американскому шоумену Финеасу Барнуму: по легенде, он купил его за несколько тысяч долларов у моряка, вернувшегося из Японии или Индонезии.

Специалисты считают, что чучела фиджийских морских дев, как правило, были сделаны из сшитых между собой туловищ обезьян, пресмыкающихся и рыб. Радиологи из университета Северного Кентукки решили проверить эту догадку и подвергли одно из них компьютерной томографии.

Если можно увидеть что-то без препарации и нарушения целостности артефакта, то почему бы это не сделать? У нас в университете есть лаборатория, у нас есть компьютерный томограф

Джозеф Кресспрофессор радиологии университета Северного Кентукки
Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

О результатах анализа пока не сообщается. Предполагается, что их направят экспертам из зоопарка Цинциннати и Ньюпортского аквариума. Они изучат снимки и попытаются определить, каких именно животных использовал таксидермист при изготовлении чучела.

Ранее сообщалось, что ученый из Гарварда, известный своими поисками НЛО и пришельцев, сообщил, что он и его команда, предположительно, обнаружили на дне океана крошечные фрагменты инопланетного корабля. Находки уже доставили в лабораторию, где их изучат.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    Путин заявил о необходимости сделать спорт нормой жизни россиян

    Госдума единогласно осудила варварские методы Израиля в конфликте с Палестиной

    Маск сообщил дату поставки Cybertruck

    12-летняя дочь Оксаны Самойловой показала свою коллекцию брендовых сумок

    Крупный зарубежный застройщик избавился от активов в России

    Капитан ВСУ получил 14 лет колонии за приказ об обстреле жилых домов в ЛНР

    В России решили увеличить минимальный размер оплаты труда

    В российском городе забили тревогу из-за истошного детского ночного крика

    Мошенники принялись обманывать российских именинников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости