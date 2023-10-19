Младшая сестра Кейт Мосс появилась на ковровой дорожке в оголяющем грудь платье

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти появилась на вечеринке Glamour Women of the Year в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

25-летняя манекенщица вышла на ковровую дорожку в мини-платье с цветочным принтом, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, а в качестве обуви выбрала босоножки на каблуках. В то же время волосы она распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Известно, что упомянутое мероприятие состоялось в Лондоне.

В августе Лотти Мосс позировала обнаженной, сидя на полу с горящей свечой в руках. На размещенных кадрах звезда платформы OnlyFans демонстрировала многочисленные татуировки на теле, при этом ее волосы были распущены.