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01:00, 19 октября 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс появилась на ковровой дорожке в оголяющем грудь платье

Фото: Ian West / PA Images / Getty Images

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти появилась на вечеринке Glamour Women of the Year в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

25-летняя манекенщица вышла на ковровую дорожку в мини-платье с цветочным принтом, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, а в качестве обуви выбрала босоножки на каблуках. В то же время волосы она распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

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Известно, что упомянутое мероприятие состоялось в Лондоне.

В августе Лотти Мосс позировала обнаженной, сидя на полу с горящей свечой в руках. На размещенных кадрах звезда платформы OnlyFans демонстрировала многочисленные татуировки на теле, при этом ее волосы были распущены.

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    Карина Черных
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