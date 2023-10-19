Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 19 октября 2023Бывший СССР

На запорожском направлении погиб легендарный ополченец Бабай

Военкор Рожин: на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

18 октября на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, широко известный в 2014 году во время боев за Славянск. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Можаев стал известным во время боев боев за Славянск в Донецкой народной республике. Его часто снимали журналисты из-за колоритного внешнего вида.

Обстоятельства гибели легендарного ополченца неизвестны.

Ранее в городе Калач-на-Дону под Волгоградом погиб бывший боец ЧВК «Вагнер». 43-летний россиянин, вернувший из зоны спецоперации устроился таксистом и разбился в ДТП.

Александр Слабиев
Комментарии отключены
Последние новости

Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

Путин заявил о необходимости сделать спорт нормой жизни россиян

Госдума единогласно осудила варварские методы Израиля в конфликте с Палестиной

Маск сообщил дату поставки Cybertruck

12-летняя дочь Оксаны Самойловой показала свою коллекцию брендовых сумок

Крупный зарубежный застройщик избавился от активов в России

Капитан ВСУ получил 14 лет колонии за приказ об обстреле жилых домов в ЛНР

В России решили увеличить минимальный размер оплаты труда

В российском городе забили тревогу из-за истошного детского ночного крика

Мошенники принялись обманывать российских именинников

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости