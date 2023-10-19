На запорожском направлении погиб легендарный ополченец Бабай

Военкор Рожин: на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев

18 октября на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, широко известный в 2014 году во время боев за Славянск. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Можаев стал известным во время боев боев за Славянск в Донецкой народной республике. Его часто снимали журналисты из-за колоритного внешнего вида.

Обстоятельства гибели легендарного ополченца неизвестны.

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