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16:11, 19 октября 2023Среда обитания

В России спрогнозировали рост цен на новостройки

ДОМ.РФ: новостройки могут подорожать на 10 процентов по итогам 2023 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жилье в российских новостройках может подорожать на 10 процентов по итогам 2023 года. Цены вырастут в пределах текущей инфляции, спрогнозировал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе строительного конгресса «Создание». Его слова приводит «Интерфакс».

По подсчетам ДОМ.РФ, первые полгода стоимость жилплощади в новостройках не менялась, но уже к сентябрю выросла на шесть процентов. Впоследствии рост только усилился. 20-процентного скачка цен, как в 2022 году, аналитик не ожидает.

Кроме того, Гольдберг сообщил, что доля проданных квартир в новостройках составляет 30 процентов. Средства поступают на эскроу-счета — они открываются для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. При хороших объемах продаж, как следствие, банки охотнее снижают ставки по проектному финансированию, заключил эксперт.

В сентябре специалисты зафиксировали растущий интерес россиян к новостройкам в Старой Москве. Спрос на этот тип жилья вырос на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м.

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    Виктория Клабукова
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