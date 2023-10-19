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07:11, 20 октября 2023Мир

Оценена вероятность вовлечения «Хезболлы» и Ирана в конфликт с Израилем

Политолог Самарская: на Ближнем Востоке не заинтересованы в эскалации конфликта

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Ни один из региональных игроков на Ближнем Востоке не заинтересован в эскалации ситуации в результате гипотетического вмешательства в конфликт Израиля с сектором Газа, однако нельзя исключать возможность подобного сценария. Так вероятность вовлечения «Хезболлы» и Ирана в конфликт в беседе с «Лентой.ру» оценила сотрудник подразделения Лаборатория «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, политолог Людмила Самарская.

С одной стороны, ни один из них, по-видимому, в масштабной эскалации на настоящий момент не заинтересован — и дополнительным фактором в этом смысле является поддержка Израиля Соединенными Штатами. С другой, дополнительное обострение ситуации в полной мере исключать нельзя в силу ее принципиальной нестабильности и динамичности

Людмила Самарскаясотрудник подразделения Лаборатория «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Эксперт напомнила, что столкновения относительно низкой интенсивности уже наблюдаются на израильско-ливанской границе и на Западном берегу реки Иордан, также были свидетельства некоторой напряженности и на сирийско-израильской границе.

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Тем не менее Самарская резюмирует, что перспектива открытия новых масштабных фронтов против Израиля пока не просматривается.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс.

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      Максим Габриелян
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