Новые квартиры в России предложили дарить государству

Депутат Лантратова: застройщикам надо дарить жилье государству в обмен на льготы

Застройщикам предложили дарить государству часть квартир в новостройках в обмен на льготы. С такой инициативой обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

Парламентарий считает, что в России надо запустить программу «Ответственный застройщик», в рамках которой бизнесу будут бесплатно давать в аренду муниципальную, региональную и государственную землю под строительство в обмен на семь процентов жилых помещений в пользу государства.

Этими квартирами Лантратова предлагает обеспечивать детей-сирот — сейчас, по данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, очередь на жилье превысила 292 тысячи человек.

Депутат уточнила, что в нескольких субъектах уже используют похожую систему — например, в Архангельской области, Башкирии, Карелии, Алтайском и Пермском краях, Амурской и Воронежской областях.

«Такая практика предоставления льгот застройщикам в обмен на части возведенных объектов является не только действенным способом обеспечения жильем детей-сирот и иных нуждающихся граждан, но и способствует устойчивому социально-экономическому развитию регионов», — подчеркнула Лантратова.

Ранее сироты в российском регионе получили от властей квартиры без тепла и света. В доме также не работала канализация. На замглавы района, выдавшего такую недвижимость, завели уголовное дело.

