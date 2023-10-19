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17:08, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали эффективное средство от похмелья

Фото: Unsplash

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус назвали эффективное средство от похмелья. Врачи рассказали, что справиться с плохим самочувствием после алкогольного опьянения помогает употребление кумквата. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гандельман объяснил, что употребление алкоголя ведет к похмелью, так как в организме накапливаются продукты распада алкоголя. «Выяснилось, что кислая среда помогает их нейтрализовать», — подчеркнул врач.

Специалист отметил, что цитрусовый плод кумкват содержит лимонную кислоту. «Если мы употребляем этот кисленький продукт, мы постепенно обезвреживаем ацетальдегид, и все становится в порядке», — пояснил медик.

Продеус также добавил, что кислота также содержится в лимоне, однако 100 или 200 граммов лимона съесть сложно. «А вот кумкват не настолько кислый, и он на втором месте после лимона по содержанию лимонной кислоты, поэтому его можно съесть достаточно много и снять похмелье», — заключил иммунолог.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева, а также офтальмолог Михаил Коновалов, Герман Гандельман и Андрей Продеус развеяли три популярных мифа об алкоголе. В частности, медики заявили, что концентрация алкоголя в организме человека не зависит от того, сколько он съел, хотя многие считают, что еда влияет на этот показатель.

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    Олег Давыдов
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