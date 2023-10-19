Политолог заявил о приоритете Израиля перед Украиной для США

Политолог Дудаков: в приоритете у США Израиль, а не Украина

Израиль является более старым и значимым для США союзником, чем Украина. Потому в случае, если встанет выбор о том, кому оказывать большую поддержку, он будет сделан именно в пользу Израиля. Тем не менее, у Штатов на данный момент достаточно ресурсов для помощи обоим государствам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«В принципе, финансовую помощь США могут выделять в любом объеме, запрашиваемые суммы не так велики для американского бюджета. Но важно, что ограничены военные ресурсы. К примеру, снаряды калибром 155 миллиметров сейчас в дефиците, потому что большие объемы тратит Украина. Но это не значит, что у Штатов нет оружия», — сказал Дудаков.

К примеру, по его словам, страна может осуществлять поставки оружия для израильского «Железного купола», потому что эти ракеты не нужны Украине. Тем не менее, определенные пересечения имеются.

«То, как долго США удастся тянуть два конфликта, будет зависеть от их интенсивности. На большое контрнаступление Украины и большую операцию в секторе Газа запасов может не хватить. Но на вялую операцию против ХАМАС и оборонительную операцию Украины ресурсов будет достаточно», — считает политолог.

Тем не менее, он подчеркнул: если встанет выбор между двумя конфликтами, выбор будет сделан в пользу поддержки Израиля, который является более старым и значимым американским союзником.

«Израиль в приоритете. Украине заявят, что надо прекращать контрнаступление и поменьше тратить», — допустил Дудаков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден захотел запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля. В Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.