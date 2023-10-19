Путин назвал помещающийся в каждую квартиру предмет

Путин заявил, что теннисные столы можно поставить в каждой квартире

Президент России Владимир Путин, принимающий участие на международном форуме «Россия — спортивная держава», выразил недоумение по поводу слабого интереса россиян к настольному теннису. По его мнению, этим нужно активно заниматься, например, поставить в разных местах столы для пинг-понга, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что столы для тенниса могут поместиться в каждой квартире, их даже можно поставить на каждой лестничной площадке. Лидер уверен, что с таким продвижением спорта в массы интерес россиян к нему возрастет.

По статистике Минспорта за 2016-2022 годы, прирост численности занимающихся настольным теннисом составил «жалкие» пять процентов, подчеркнул президент. При этом в других видах спорта, например фигурном катании или велоспорте, показатели в разы выше — плюс 350 и 132 процента соответственно.

В ходе форума Путин также поддержал идею возродить проведение спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее предложение внес глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.