Путин назвал хорошей идеей возобновить спортивные парады на Красной площади

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею возродить проведение спортивных парадов на Красной площади. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующее предложение внес глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев во время форума «Россия — спортивная держава». Он также выступил с инициативой объявить 2024 год Годом спорта в России. Президент назвал это хорошими идеями.

Ранее Путин назвал отстранение спортсменов из России этнической дискриминацией. «Мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», — заявил президент.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.