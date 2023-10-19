Россия нарастила поставки вина из одной страны

Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 8,5 % в январе-сентябре

По итогам первых трех кварталов 2023 года объемы поставок вина из Грузии в Россию выросли на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня почти в 48 тысяч тонн на общую сумму 129 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Национальной службы статистики Грузии (Geostat).

Для сравнения: в январе-сентябре 2022 года грузинские виноделы отправили в Россию в общей сложности 44,1 тысячи тонн продукции на 109,3 миллиона долларов. В общем объеме экспорта товаров в РФ доля вина составила чуть больше четвертой части, или 25,2 процента, уточнили в грузинском ведомстве.

Наращивание поставок вина из Грузии в Россию наблюдается не первый месяц. Так, во второй половине сентября аналитики Geostat сообщили об увеличении объемов экспорта этого вида продукции в РФ с января по август на 22,7 процента в годовом выражении. К концу лета показатель достиг уровня в 41,3 тысячи тонн, а в денежном выражении оказался на отметке в 112,1 миллиона долларов. За тот же период 2022-го из Грузии в Россию было доставлено 33,6 тысячи тонн на сумму 90,3 миллиона долларов.

