Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:20, 19 октября 2023Силовые структуры

Российские полицейские спасли раненую косулю

В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Жительница Ачинска заметила около школы на улице Калинина животное и позвонила правоохранителям. Экипаж патрульно-постовой службы приехал и увидел, что косуля ранена. Сотрудники МВД смастерили из подручных средств носилки и погрузили испуганное животное в служебное авто. Им удалось доставить косулю в ветеринарную клинику, где животному оказали помощь врачи.

Вскоре лесного жителя вернут в естественную среду обитания.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат резко высказался о награждении сына Кадырова за побои поджигателя Корана

      Туктамышева оценила вероятность согласования эротической фотосессии с бойфрендом

      Петросян рассказал о пытавшихся обмануть его телефонных мошенниках

      Россиянина задержали за сексуальное насилие над школьниками в вагоне метро

      Получивший от жены сообщение с фразой «я в аду» россиянин рассказал о ее пропаже

      Врачи объяснили причину внезапной остановки сердца у молодых

      Преподавателя МГИМО обманули на миллион рублей под угрозой уголовного дела

      Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

      Западные аналитики оценили шансы ВСУ в контрнаступлении осенью и зимой

      Самойлова отреагировала на новость об утрате своего бренда косметики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости