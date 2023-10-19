Российские полицейские спасли раненую косулю

В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю

В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Жительница Ачинска заметила около школы на улице Калинина животное и позвонила правоохранителям. Экипаж патрульно-постовой службы приехал и увидел, что косуля ранена. Сотрудники МВД смастерили из подручных средств носилки и погрузили испуганное животное в служебное авто. Им удалось доставить косулю в ветеринарную клинику, где животному оказали помощь врачи.

Вскоре лесного жителя вернут в естественную среду обитания.