Силовые структуры
Российские полицейские спасли раненую косулю
В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю
В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
Жительница Ачинска заметила около школы на улице Калинина животное и позвонила правоохранителям. Экипаж патрульно-постовой службы приехал и увидел, что косуля ранена. Сотрудники МВД смастерили из подручных средств носилки и погрузили испуганное животное в служебное авто. Им удалось доставить косулю в ветеринарную клинику, где животному оказали помощь врачи.
Вскоре лесного жителя вернут в естественную среду обитания.