Стало известно о планах Украины оставить Россию без тепла и света

Полковник Кнутов заявил, что Украина готовит план по атаке российских ТЭЦ

Полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с URA.RU заявил, что Украина готовит план по атаке российских теплоэлектростанций (ТЭЦ), чтобы оставить жителей без тепла и света.

Со слов эксперта стало известно, что существует вероятность атак беспилотников не только на военные объекты, но и на инфраструктурные. Применение дронов для нанесения таких ударов наиболее оптимально.

«Украинский режим разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы при возможности постараться атаковать в холодный период энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии», — подчеркнул Кнутов.

Полковник уточнил, что использование беспилотников обходится Киеву гораздо дешевле, чем ракетные удары. Дроны можно отправить роем, в этом случае есть вероятность, что какие-то из них достигнут цели.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрнаступления. Он подчеркнул, что Киев утратил возможности продвижения почти на всех направлениях.