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16:01, 19 октября 2023Моя страна

В Новосибирском музыкальном театре покажут мюзикл о «Титанике»

Новосибирский музыкальный театр покажет мюзикл о гибели парохода «Титаник»

Кадр: Телеканал ОТС / YouTube

Новосибирский музыкальный театр представит мюзикл о гибели парохода «Титаник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Леонида Кипниса.

«Исследовать эту историю, историю "Титаника", которая хорошо известна моим слушателям по одноименному фильму, я думаю, в театре мало кто решался, и мы попробуем сделать это посредством своего жанра — жанра мюзикла», — прокомментировал Кипнис. Известно, что к работе над постановкой уже приступили драматург Константин Рубинский из Москвы и композитор Владимир Баскин из Санкт-Петербурга.

Зрителям покажут не только историю, которая разворачивается в фильме 1997 года, но и другие сюжетные линии. В частности, активную роль в этом действии примут русский торговец и германский шпион.

В сентябре сообщалось, что мультимедийный спектакль Казанского государственного театра юного зрителя «Книга силы» номинировали на национальную премию «Музыкальное сердце театра».

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    Карина Черных
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