В петербургской гимназии произошла вспышка менингита

«Фонтанка»: в Петербурге в гимназии №56 произошла вспышка менингита

В Санкт-Петербурге в академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес произошла вспышка менингита. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, в учреждении зарегистрировали два случая заболевания у учащихся. Детей доставили в больницу.

В гимназии ввели барьерный осмотр всех учеников, кроме того, начали проводить ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми, дезинфекцию помещений и классов.

«Питание карантинных классов осуществляется в отдельном помещении в определенное выделенное время, с выделенной посудой, которая подвергается дезинфекции; выделен для личной гигиены отдельный санузел», — разъяснили в петербургском комитете по образованию.

Руководство гимназии ситуацию пока не комментировало.

Ранее врач Андрей Продеус назвал подростковый возраст самым опасным для менингита.