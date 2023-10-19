В России рассказали о запасах нефти

«Газпром нефть»: компания обеспечена подготовленными запасами нефти на 19 лет

Накопленных подготовленных запасов топлива у «Газпром нефти» хватит на 19 лет. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы компании Юрий Масалкин.

В 2022 году компания восполнила добычу запасами нефти на 119 процентов. Было открыто 20 новых месторождений, а также получены лицензии на 16 участков в Западной Сибири — в Красноярском крае, ЯНАО и Енисейском заливе Карского моря. Приобретение лицензий позволило продолжить поиски месторождений на юге Ямала, Гыданском и Таймырском полуостровах. Также в прошлом году «Газпром нефть» открыла одно из крупнейших месторождений в Оренбуржье.

Масалкин рассказал, что в настоящий момент компания наращивает разработки месторождений в Восточной Сибири — на участке Чонской группы на границе Якутии и Иркутской области, а также на Оморинском участке в Красноярском крае.

Ранее «Газпром нефть» сообщила о падении прибыли в первом полугодии 2023 года на 40,1 процента, до 304,413 миллиарда рублей. Выручка сократилась на 14,6 процента, до 1,55 триллиона рублей. Во втором квартале она была ниже, чем в первом — 821,6 миллиарда против 835,8 миллиарда рублей.