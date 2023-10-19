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09:28, 19 октября 2023Бывший СССР

Ветеран ВСУ пожаловался на отсутствие реабилитации для инвалидов на Украине

Ветеран ВСУ Симороз: на Украине отсутствует реабилитация для инвалидов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз, потерявший в боях ноги, пожаловался на отсутствие реабилитации для инвалидов. Интервью с ним опубликовало «РБК-Украина».

Он пожаловался, что после ампутации ног врачи заявили ему, что его некуда отправить на реабилитацию, поскольку ни в государственных, ни в коммунальных учреждениях нет необходимых условий. В итоге его приняла на реабилитацию частная клиника, которая никак не относится к государственным программам реабилитации.

Симороз рассказал, что видел раненных с тяжелыми случаями: повреждениями головного или спинного мозга, которые не смогут полноценно восстановиться. Врачи передают их родителям и заявляют, что дальше не будут ими заниматься. «Это ваш ребенок», — намекают они.

«Мне больно смотреть, как деньги тратятся на плитку, на реконструкцию, открывают стадионы. Но когда эти парни вернутся домой, то станут грузом для всех», — посетовал ветеран.

Ранее Financial Times сообщила, что на Украине раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно вылечить с помощью антибиотиков. По данным издания, подобные случаи с начала конфликта на Украине регистрируются не только в самой стране, но и в других странах Европы, куда доставляют раненых украинцев.

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    Александр Слабиев
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