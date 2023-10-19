В вышедшего из тюрьмы после 16 лет заключения невиновного выстрелил полицейский

В американца, отсидевшего 16 лет по ложному обвинению, выстрелил патрульный

В США в мужчину, отсидевшего в тюрьме 16 лет по обвинению в преступлении, которое он не совершал, выстрелил полицейский. Об этом пишет New York Post.

Суд в 2003 году приговорил 53-летнего Леонарда Кьюра к пожизненному тюремному сроку за вооруженное ограбление. Однако три с половиной года назад он признал обвинительный приговор Кьюра ложным, поскольку следователи не располагали достаточным количеством доказательств его вины и не приняли в расчет его алиби. Невиновного американца, отсидевшего в тюрьме 16 лет, освободили в зале суда.

В понедельник, 16 октября, утром Кьюр ехал на автомобиле по трассе Interstate 95 в сторону округа Кэмден, чтобы навестить свою мать. На одном из участков дороги он развил скорость в 145 километров в час при ограничении в 110 километров в час. Вскоре после этого на светофоре его остановил патрульный и попросил выйти из машины. Кьюр подчинился полицейскому, однако начал резко реагировать, когда тот сообщил ему, что намерен его арестовать. Мужчина оказал сопротивление при попытке надеть на него наручники. Патрульный использовал шокер и дубинку, однако, по его словам, это не остановило Кьюра, поэтому правоохранитель достал пистолет и выстрелил в него.

После этого полицейский вызвал скорую помощь. Парамедики быстро прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь, однако не смогли спасти ему жизнь. Кьюр скончался вскоре после госпитализации.

В настоящий момент выясняются подробности произошедшего. Было начато внутреннее расследование с целью установить, мог ли расизм стать причиной задержания и ареста Кьюра. Юристы из Innocence Project of Florida, которые помогли отменить приговор мужчины, выпустили в связи с трагическим инцидентом официальное заявление. В нем они выразили сожаления и соболезнования семье Кьюра.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарема 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил компенсацию. Ему выплатили 750 тысяч долларов.