Заказавший киллерам русскую жену гражданин Египта предстанет перед судом

В Омске заказавший киллерам жену египтянин предстанет перед судом

В Омске предстанет перед судом заказавший киллерам ликвидацию своей русской жены 41-летний уроженец Египта Мохамед Эльсайед Або Элелаа. Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По данным следствия, мужчина не хотел делить с женой имущество и дочь после развода. Он обратился с просьбой найти киллера к знакомому уголовнику, однако тот сдал его правоохранителям. В итоге на встречу с заказчиком преступления под видом исполнителя преступления явился оперативник уголовного розыска. После того, как он получил аванс в размере одной тысячи евро и сведения о цели, египтянина задержали.

По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела мужчина был отправлен в СИЗО.