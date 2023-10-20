74-летняя дизайнер снялась в бюстгальтере

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг снялась в откровенном виде и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

74-летняя модельер поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в облегающей черной юбке длины макси и бюстгальтере. При этом ее образ дополняли кожаные перчатки выше локтя и повязка на шее в виде объемного цветка.

Поклонники восхитились моложавой внешностью знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Какая изящная», «Ты великолепно выглядишь почти во всем», «Ты как всегда прекрасна», «Не стареешь. Как будто остановила время», «Потрясающая женщина», — высказывались они.

В апреле Вера Вонг рассказала, что сохранять молодость ей помогает работа. «Никто не верит мне, когда я это говорю, но работа помогает сохранить юность. Она поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности. Я думаю, все это влияет на состояние тела», — отметила знаменитость.