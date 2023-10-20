В Госдуме назвали четыре препятствия для продажи алкоголя онлайн

Депутат Спиридонов назвал губительной идею продажи алкоголя онлайн

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов резко раскритиковал идею продавать алкогольную продукцию онлайн. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий объяснил свою позицию, в том числе указав на ее негативные экономические последствия.

Спиридонов подчеркнул, что в результате перехода значительной части продаж в интернет, снизится прибыль обычных магазинов, что, по его словам, в свою очередь приведет к росту цен на «базовые социальнозначимые продукты».

Считаю, что идея продавать алкоголь онлайн крайне губительна, объясню почему: 1. Повысится доступность алкоголя, и, как следствие, его потребление; 2. Увеличится количество суррогатного алкоголя, продаваемого на "сайтах-однодневках"; 3. Усложнится контроль за продажей алкоголя несовершеннолетним; 4. Пропадет возможность контроля продажи в ночное время Александр Спиридонов заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

Депутат также обратил внимание на негативную демографическую ситуацию, в связи с которой, по его мнению, подобные инициативы «крайне вредны».

«Такую позицию поддержали и Министерство внутренних дел, и Минздрав. Вместе с коллегами по Госдуме будем на этом стоять», — заключил Спиридонов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает продажу алкоголя в стране в онлайн-режиме. Однако, по его словам, к настоящему времени договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет на фоне жесткой позиции ряда ведомств.

«У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — заявлял Силуанов, не раскрывая названия конкретных учреждений, выступающих против легализации торговли алкоголем онлайн.