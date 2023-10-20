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16:48, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «унылейшим говнищем» один сервис Apple

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал сервис по обмену сообщениями iMessage, доступный пользователям устройств Apple, «унылейшим говнищем». Такое мнение он выразил в своем видеообзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

«iMessage — это абсолютно унылейшее говнище. И просто непонятно, почему Apple сидит в такой жопе», — сказал дизайнер.

Лебедев также заявил, что компании стоило бы приобрести мессенджер Telegram, который, по его мнению, является лучшей платформой для общения. Блогер добавил, что у Apple достаточно денег для того, чтобы выкупить приложение.

Ранее Лебедев высказался о том, что система шифрования данных в облачном сервисе iCloud позволяет американским спецслужбам получать доступ к данным пользователей. Он убежден, что ФБР получают необходимые сведения, несмотря на заверения Apple о полной конфиденциальности пользовательской информации.

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      Мария Большакова
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