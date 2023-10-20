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15:39, 20 октября 2023Экономика

Белоусов рассказал о формировании стратегии внешнеэкономической деятельности

Белоусов: правительство готовит новую стратегию внешнеэкономической деятельности
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: пресс-служба РЭЦ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что правительство ведет подготовку новой стратегии внешнеэкономической деятельности страны, документ будет готов в течение двух месяцев. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России».

По словам Белоусова, в последнее время наблюдается взрывной рост системных рисков и неопределенности в мире. Он отметил, что этот процесс идет достаточно явно, начиная с кризиса 2009-2010 года, существенно ускорился в 2020-2021 годах и сегодня стал уже абсолютно очевидным.

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Первый вице-премьер подчеркнул, что кризис базируется на нескольких факторах: на кризисе мировой регуляторики и торговых войнах; на накопленном кризисном потенциале ведущих стран мира; на том факте, что сегодня технологическая гонка превратилась уже в экономическую гонку и целый ряд стран делает попытки ограничить доступ к своим ключевым технологиям; на существенном влиянии климатической повестки.

Все это ставит не только Россию, но и другие центры силы перед стратегическим выбором — что делать дальше

Андрей Белоусовпервый вице-премьер России

Белоусов считает, что сегодня происходит cмена парадигмы функционирования мирового экономического пространства. Утратили свою значимость правила ВТО, нормы ОЭСР, МВФ и других институтов. Он отметил, что если раньше ключевым фактором успеха была эффективность встраивания в систему мировой экономической торговли, то сегодня это парадигма формирования собственной стратегической устойчивости.

Страны, обладающие таким потенциалом, сегодня должны обеспечить себе и своим партнерам стратегическую определенность, которая базируется на использовании тех или иных ресурсов

Андрей Белоусоввице-премьер России

Белоусов отметил, что США и страны Евросоюза — прежде всего Германия, — выдвигают собственные долгосрочные проекты, по которым будут развивать устойчивые сети партнерств. По его словам, этот процесс уже идет и продлится по крайней мере до конца текущего десятилетия, а скорее всего, затронет и часть следующего.

Вице-премьер считает, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для создания такой собственной устойчивой сети партнерств. По его словам, это означает, что необходимо выстроить два пространства. Первое пространство — интеграционное, где игроки обладают общими правилами игры и общей инфраструктурой. Это касается транспортной и энергетической инфраструктуры, правил доступа на рынки, технологического взаимодействия в виде стандартов и так далее. И второе — это дальний круг опорных государств, с которыми выстраивается система партнерств уже в зависимости от специфики той или иной страны.

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В завершение выступления Белоусов назвал основные приоритеты страны при формировании стратегической устойчивости. Это, по его мнению, снижение неопределенности новых рынков для экспортеров; выстраивание финансово-расчетной инфраструктуры; дальнейшее снятие транспортно-логистических барьеров; пересборка системы поддержки экспорта, исходя из новых задач; развитие гуманитарного партнерства, контактов в сфере культуры, образования и здравоохранения.

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      Варвара Кошечкина
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