Белый дом удалил фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже

Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с неизвестными людьми в камуфляже

Белый дом удалил из соцсетей фотографию, на которой президент США Джо Байден в Израиле жмет руки мужчинам с американскими флагами на камуфляже. На это обратило внимание РИА Новости.

На снимке были видны лица и татуировки людей, которые были подписаны как «сотрудники служб экстренного реагирования». Подпись к фотографии гласила, что американский лидер выражает им благодарность «за храбрость и работу, которые они выполняют в ответ на террористические атаки ХАМАС».