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11:33, 20 октября 2023Среда обитания

Москва осталась без арендного жилья из-за передумавших ипотечников

Forbes: Москва осталась без арендного жилья из-за передумавших ипотечников

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве не осталось квартир для аренды из-за передумавших ипотечников. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщил Forbes.

По словам специалистов, с лета 2023 года на рынке сложилась нетипичная ситуация, когда интерес к съемному жилью летом вместо того, чтобы замереть, начал стремительно расти. В результате объем предложения арендных квартир с июля по октябрь резко сократился и достиг исторического минимума. Так, относительно февраля, когда был зафиксирован пик объема предложения в текущем году, этот показатель снизился в 3,5 раза, до примерно 9-10 тысяч лотов. При этом самое активное падение наблюдалось в августе и начале сентября, когда каждую неделю доступных для съема объектов становилось на 10-12 процентов меньше, чем в предыдущую.

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Специалисты убеждены, что доля ликвидных вариантов на столичном рынке аренды из всех имеющихся на данный момент составляет не более 15-20 процентов. Они добавили, что рост интереса к съемному жилью прекратился 7-10 дней назад, однако резкого охлаждения по-прежнему не наблюдается.

В качестве одной из основных причин резкого сокращения объема предложения арендных квартир эксперты назвали высокие ипотечные ставки, которые побудили часть россиян отказаться от покупки недвижимости в ближайшее время в пользу аренды. Помимо этого, на ситуацию повлияло возвращение в столицу соотечественников, которые покинули страну в 2022 году, а также переезд в Россию большого количества представителей азиатских и арабских стран по работе.

Ранее аналитики ДОМ.РФ пришли к выводу, что в третьем квартале 2023 года спрос на арендное жилье в регионах России увеличился, вместе с ним выросли цены на съемные квартиры.

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      Полина Кислицына
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