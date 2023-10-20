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05:59, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Девушка нашла аккаунт отца в соцсети и пожалела о содеянном

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как нашла аккаунт отца на платформе и пожалела о содеянном. Девушка рассказала, что благодаря странице отца в соцсети узнала подробности интимной жизни родителей.

Авторша поста написала, что недавно ее отец зарегистрировался на Reddit. «Я заметила, что он странно себя ведет, когда открывает соцсеть в присутствии других людей», — отметила она. По ее словам, этот факт вызвал в ней любопытство, и она решила найти аккаунт отца на платформе.

Героиня истории рассказала, что незаметно сфотографировала никнейм отца, когда он печатал комментарий под очередным постом. «В итоге мне пришлось узнать много деталей интимной жизни моих родителей. И самое ужасное заключается в том, что их любимая секс-игрушка — это точно такое же устройство, что мы используем с моим парнем», — отметила она.

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Девушка призналась, что больше не сможет пользоваться секс-игрушкой. «Понятия не имею, как теперь объяснить своему парню, почему мы больше не будем ее использовать», — написала она и добавила, что пожалела о своем поступке.

«Это твой отец, ты наказана», — пошутил один из пользователей под постом. «На твоем месте я был бы в восторге от того, что твои родители все еще любят друг друга», — написал другой комментатор. Некоторые пользователи также выразили мнение, что девушка нарушила право отца на личную жизнь.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как обнаружила аккаунт бойфренда на платформе и сделала неприятное открытие о нем. По ее словам, он оставлял сотни неприличных комментариев под откровенными фотографиями девушек.

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      Олег Давыдов
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