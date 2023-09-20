Женщина нашла аккаунт бойфренда в сети и сделала неприятное открытие о нем

Пользовательница развлекательного форума Reddit рассказала о том, как обнаружила аккаунт бойфренда на этой платформе и сделала неприятное открытие о нем. Многие комментаторы поддержали ее и предложили расстаться с возлюбленным.

Женщина раскрыла, что встречается с бойфрендом в течение двух лет. «В начале наших отношений я рассказала ему про одно из моих правил: мне все равно, какое порно он смотрит, я только не хочу, чтобы он писал другим женщинам и общался с вебкам-моделями», — пояснила автор поста. Рассказчица добавила, что не считает интимные переписки мужчин с другими девушками изменой, однако для нее такое поведение является неприемлемым.

Бойфренд в ответ на это заверил, что не интересуется подобными переписками с другими женщинами. «Что ж, дорогой Reddit, вчера я нашла его аккаунт на этом сайте. Он оставлял сотни неприличных комментариев под откровенными фотографиями девушек и юморил в переписках с различными женщинами», — добавила пользовательница сайта.

Девушка тут же рассказала бойфренду о своем открытии, и он начал удалять компрометирующие комментарии. Женщина призналась, что ощущает себя преданной и задумывается о расставании, однако волнуется по поводу того, не слишком ли остро она восприняла ситуацию.

«Тот факт, что он нарушил установленное тобой правило — это одно. Но тот факт, что ты нашла сотни неприличных комментариев — полное дно. Тебе нужно двигаться дальше», «Он действительно предал тебя. Тот факт, что он удаляет эти комментарии, не означает, что он не найдет способ снова поступить так же», — заявили пользователи Reddit в обсуждении поста. Некоторые из них также выразили уверенность в том, что бойфренд рассказчицы мог бы и изменить ей, если бы у него была такая возможность.

Ранее пользователь Reddit рассказал на портале о том, как заглянул в компьютер ушедшего из жизни тестя и узнал неприятный факт. В комментариях к посту люди дали парню советы о том, как ему следует поступить.