Военный суд рассмотрит дело Треповой о теракте против военкора Татарского

В военный суд поступило дело Треповой о теракте с гибелью военкора Татарского

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Касинцева, обвиняемых в причастности к теракту против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает ТАСС.

Дата заседания, на котором начнется рассмотрение дела, пока не назначена.

17 октября Генпрокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения. Треповой вменяется совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и использование поддельного документа. Касинцеву инкриминируют укрывательство преступления.

По версии следствия, теракт был совершен Треповой с целью дестабилизировать деятельность органов госвласти в период проведения специальной военной операции (СВО) и принудить их к ее завершению. Она посещала мероприятия Татарского и вошла к нему в доверие.

2 апреля на встрече в кафе Санкт-Петербурга Трепова подарила ему статуэтку с взрывным устройством. В результате теракт унес жизнь военкора. Еще 52 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.