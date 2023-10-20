Исследователь указал на одну деталь при взрыве на ядерном полигоне в Неваде

Исследователь Стефанович о взрыве в Неваде: такие вещи готовятся заблаговременно

Попытки связать подземный взрыв на ядерном полигоне в американском штате Невада и принятое за несколько часов до этого решение Государственной Думы об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), могут быть ошибочными, считает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что важной деталью является то, что подобным испытаниям предшествует длительная подготовка.

«Время эксперимента в Неваде не могли подгонять к парламентскому процессу в России, такие вещи планируются и готовятся заблаговременно», — отметил он.

По мнению исследователя, этот взрыв может быть сигналом Вашингтона Москве и другим странам о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем.

США провели подземный взрыв на ядерном полигоне в Неваде 18 октября. В тот же день Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, 25 октября его должен рассмотреть Совет Федерации. Как сообщило американское Минэнерго, это был химический, а не ядерный взрыв, а целью в Вашингтоне назвали улучшение системы обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний. Отмечается, что таким образом США улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.