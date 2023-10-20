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18:09, 20 октября 2023Из жизни

Европейские чиновники случайно оказались в Диснейленде вместо Страсбурга

Би-би-си: европейские парламентарии случайно приехали из Брюсселя в Диснейленд

Фото: Soyoung Han / Unsplash

Несколько сотен парламентариев и сотрудников Европейского парламента случайно приехали в Диснейленд вместо Страсбурга. Об этом пишет «Би-би-си».

Специальный чартерный поезд для чиновников и парламентариев регулярно курсирует между Брюсселем и Страсбургом, поскольку Европейский парламент размещен сразу в двух городах. Он совершает поездки примерно один раз в месяц. Однако рейс, который выехал из Брюсселя в понедельник, 16 октября, пошел не по плану. Вместо Страсбурга пассажиры оказались в Диснейленде.

Как позже сообщили представители французской железнодорожной компании SNCF журналистам, на одной из стрелок недалеко от Парижа произошла поломка, и поезд отправился по неправильному пути. Состав простоял на станции в Диснейленде около 45 минут и затем все же отправился к месту назначения.

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Некоторые чиновники в связи с инцидентом заметили, что было бы лучше, если бы Европейский парламент базировался в пределах одного города или хотя бы страны. А парламентарий из Дании Пелле Гиртсен даже спросил, не подойдут ли здания парламента в Страсбурге для нового Диснейленда.

Ранее сообщалось, что Британский парламент заполонили крысы. Проблема приобрела такие масштабы, что приют отказал выдать чиновникам на время кота-мышелова из опасений за жизнь животного.

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      Антонина Черташ
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