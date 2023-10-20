ЕС высказался об участии в освобождении израильских заложников

ЕС отказался быть посредником в вопросе освобождения израильских заложников

Европейский союз (ЕС) не намерен заниматься посредничеством между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения израильских заложников, удерживаемых группировкой в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Евросоюза, сообщает ТАСС.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви объяснил, что на данный момент прогресс в деле по освобождению удерживаемых лиц не был достигнут. Однако, по его словам, ХАМАС должен в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков, чтобы не нарушать международное право.

Ранее ХАМАС https://lenta.ru/news/2023/10/20/hamas-vyrazilo-gotovnost-otpustit-chast-zalozhnikov-pri-prekraschenii-ognya/ готовность отпустить часть заложников в обмен на немедленное прекращение огня. Сообщается, что на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.